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Zabıt katibi ve mübaşire avukat tarafından yapılan saldırı kınandı

Gaziantep adliyesinde görevli zabıt katibi ile mübaşire avukat tarafından yapılan saldırı Türk Büro-Sen tarafından kınandı.

Haber Giriş : 24 Kasım 2023 16:46, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 16:47
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Zabıt katibi ve mübaşire avukat tarafından yapılan saldırı kınandı

Konuya ilişkin Sendika'nın açıklaması:

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI TÜRKEŞ GÜNEY'İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Gaziantep 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görevli üyemiz zabıt katibi Dilara Kantarçeken ve mübaşir Uğur Pilis avukat H.T. tarından saldırıya uğramıştır.

Türkiye'de kamu çalışanlarına yönelik şiddet çözülmesi gereken temel meselelerden biridir. Artık kamu çalışanları can güvenliklerinden yoksun bir şekilde hizmet üretmektedirler. Herkes evine akşam sağ salim gidebileceğinden endişelidir. Şiddet; ağır darp, bıçaklama ve silahlı saldırı gibi ölümle sonuçlanabilecek bir seviyeye çıkmıştır. Kısacası kamu çalışanlarının hayatı her dakika tehlike altındadır. Bunun için şiddete acil çözümler ve ağır yaptırımlar gereklidir. Çünkü şiddetin durması bir yana, artarak devam etmesindeki en önemli neden etkin ve caydırıcı tedbirlerin hayata geçmemesidir.

Yoğun iş yükü altında çalışan kurumlarımızın başında olan Adliyeler ve Adalet çalışanları gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışmaktadır. Hergün yüzlerce suçlu, mağdur ve müşteki ile yüz yüze kalan adalet çalışanları, bedensel yorgunluklarının yanında psikolojik olarak da yıpranmaktadır.

Adalet çalışanları özlük hakları iyileştirilmeden, zor şartlar altında düşük ücretler ile en iyi kamu hizmetini sunmaya çalışırken, her türlü saldırıya maruz kalmaktadır. En üzücü olanı da, bu saldırıyı gerçekleştirenin bir avukat olması hasebiyle, adalet çalışanlarının mesai arkadaşı olmasıdır.

Zor şartlar altında canı pahasına büyük özveri ile çalışan fedakar Adalet çalışanlarına karşı yapılan bu elim saldırıyı kınıyoruz.

Çirkin saldırıya maruz kalan çalışanlarımıza geçmiş olsun diyor, bu olaylara sebep olan Avukat H.T. hakkında, yetkili makamlar tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.

Kamu görevlilerine yapılan bu çirkin saldırılar, ne ilk ne de son olacaktır. Devletin memurlarına kalkan el, devlete kalkmış demektir. Bu olaylar göstermektedir ki, ceza kanunumuzda bu saldırıların müeyyidesi olan düzenlemeler saldırganlar için caydırıcı olmaktan uzaktır. Bu nedenle, kamu görevlilerine karşı yapılan saldırıların önlenmesi için ceza kanununda caydırıcı düzenlemeler yapılmalıdır.

Türk Büro-Sen olarak, Adalet çalışanlarımızın her daim yanında olacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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