Bakan Yumaklı, Sinop'ta mersin balığı salımı programına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün Sakarya'dan Samsun'a kadar bu alanı kapsayan Karadeniz'in sularına 11 bin mersin balığını salmış olacağız." dedi.

Yumaklı, bakanlığınca Sinop'un iç liman mevkisinde gerçekleştirilen mersin balığı salımı programına katıldı.

Programda yaptığı konuşmada mersin balığının yetiştirilmesinin çok zor ve meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen Yumaklı, mersin balığının bir ara Türkiye'de nesli tükenmiş türler arasında yer aldığını, yaptıkları çalışmalarla bu süreci geride bırakmaya başladıklarını dile getirdi.

Yumaklı, mersin balığının, siyah havyarın üretildiği bir balık türü olduğuna işaret ederek, "Bugün Sakarya'dan Samsun'a kadar bu alanı kapsayan Karadeniz'in sularına 11 bin mersin balığını salmış olacağız. Hakikaten katma değeri çok yüksek olan bir ürün. İlgili müdürlüklerimizce bu gibi balık türlerinin daha da avlanabilir konuma gelebilmeleri için çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'deki balıkçılık sektörüne işaret eden Bakan Yumaklı, "Ben buradan balıkçılık sektörüne teşekkür ederim. Hakikaten ülkemiz için çok iyi bir iş başardılar. Geçen yıl 1,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmıştık. Bu yıl sonu itibarıyla umuyorum 2 milyar doları yakalayacağız. Sadece ülkemiz sularında değil ülkemiz dışındaki sularda da avlanmaya devam ediyor balıkçılarımız. Onların bu sularda avlanarak ülke ekonomisine katkı sunmaları için bizler de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından Karadeniz'e mersin balığı saldı.

Mersin balığı salımı programının ardından Bakan Yumaklı, kentteki temasları kapsamında Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde balık yetiştiricileri ve ziraat odaları temsilcileriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.