Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 17:54, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 17:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,8670
|28,8680
|28,8790
|28,8800
|Avro
|31,4500
|31,4510
|31,5280
|31,5290
|Sterlin
|36,0600
|36,1770
|36,1820
|36,3290
|İsviçre Frangı
|32,5640
|32,7270
|32,5700
|32,7330
|ANKARA
|ABD Doları
|28,8370
|28,9170
|28,8490
|28,9290
|Avro
|31,4100
|31,4900
|31,4880
|31,5680
|Sterlin
|36,0000
|36,2100
|36,1220
|36,3320