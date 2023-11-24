AK Parti'de hangi isimler önde?
2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi seçmenle yüz yüze yapılan anketlerde, "belediye başkanlığı adaylığında" hangi ilde hangi ismin önde olduğuna ilişkin yeni detaylara ulaştık.
Memurlarnet'in AK Parti'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, anket firmalarının Cumhur ittifakı seçmeniyle yüz yüze yaptığı anketlerde, "belediye başkanlığı adaylığında" öne çıkan isimler şöyle;
İstanbul:Murat Kurum-Tevfik Göksu-Adil Karaismailoğlu
Ankara: Turgut Altınok- Hakan Han Özcan
Adıyaman: Ahmet Aydın-Ziya Polat
Adana: Ömer Çelik-Jülide Sarıeroğlu-Hüseyin Sözlü
Antalya:Mevlüt Çavuşoğlu-Menderes Türel-Hakan Tütüncü
İzmir:Hamza Dağ-Mehmet Kasapoğlu-Mahmut Özgener
Erzurum:Mehmet Sekmen
Elazığ: Şahin Şerifoğulları-Ramazan Gürgöze
Gaziantep:Fatma Şahin-Mehmet Tahmazoğlu
Hatay: Mehmet Öntürk-Hüseyin Yayman
Kahramanmaraş:Mahir Ünal-Fırat Görgel-Fatih Mehmet Erkoç
Konya:Uğur İbrahim Altay
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Malatya:Öznur Çalık-Ahmet Çakır
Manisa:Cengiz Ergün
Trabzon: Murat Zorluoğlu-Adnan Günnar
Rize:Rahmi Metin
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane: Ercan Çimen