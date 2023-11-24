Erdoğan'dan, kirayı 7 bin 500'e çıkaran ev sahibine tepki: İnsaf!

"Fahiş fiyat balonunun söndürecek tedbirleri artık hayata geçiriyoruz"

Ev sahiplerinin insaf dışı uygulamalarını bir kenara koyamayız. Dün bir vatandaşım bana onu söyledi. Dedi ki "Kiracıyım." Ne kadar ödüyorsun dedim. Başkanım dedi 'Şu anda ev sahibi beni ciddi manada sıkıştırıyor, 2500 lira veriyordum, şimdi kiramı 7500 liraya çıkardı, ya verirsin ya evden çıkarsın diyor." İnsaf 2500'den 7500'e evin kirasını çıkarmak. Mecburen o ilçedeki belediye başkanımızı aradım. Ondan ricada bulundum. Dedim ki ya uygun bir kiralık yer bul, veyahut da bizim TOKİ'nin evleri varsa oradan kendisine bir imkan sağla. Her şeyi devletten beklemek herhalde olacak bir şey değil. El ele vereceğiz, dayanışma halinde olacağız. Ama ben o ev sahibine, sende vicdan var mı? Diye sormak durumundayım. 1'e 3, bu kadar biz konut yapıyoruz. Bu yaptığımız konutlarla çözüm geliştirmeye çalışıyoruz ama insaf ya. 2500'den 7500'e çıkarıyorsun, bu ne vicdandır. Fahiş fiyat balonunun söndürecek tedbirleri artık hayata geçiriyoruz.