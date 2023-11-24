Bakan Göktaş, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesini ağırladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini bakanlıkta ağırladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 20:55, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 21:00
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit öğretmen Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın'ı bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.
Şehit öğretmen Yalçın'ın anısına bir fidan diktiklerini bildiren Göktaş,"Al yazmasıyla milletimizin gönlünde yer edinen, hepimizin kardeşi ve evladı olan Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi bu ülkeye, bizlere emanet." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, şehit öğretmen Yalçın'ın ailesinin bakan Göktaş'la bir araya gelmesi ve fidan dikme görüntülerine de yer verildi.