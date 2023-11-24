CHP Genel Başkanı Özel, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Niksic ile görüştü

Bosna Hersek'i ziyaret eden Özel, Niksic ile SDP Genel Merkezi Binasında görüştü.

Özel ayrıca Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile bir araya geldi.

Özel'e görüşmelerinde Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Gökçe Gökçen, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan eşlik etti.