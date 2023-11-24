Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı baba ocağındaki sokağa verildi

Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ve Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün de katıldığı törende dua edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, Adıyaman'da oturduğu binanın yıkılması sonucu eşi ve çocuklarıyla yaşamını yitiren matematik öğretmeni Damla Çin Yörü'nün adı, anne ve babasının yaşadığı Yatağan ilçesindeki sokağa verildi.

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