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Gazeteci Tolga Şardan hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, gazeteci Tolga Şardan hakkındaki soruşturma dosyasına, "yargı raporu" hazırlanmadığına dair cevap yazısı gönderdiği öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 07:12, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 07:38
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Gazeteci Tolga Şardan hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Şardan hakkında "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısına ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen başlattığı soruşturma kapsamında MİT'e yazı yazarak, rapor iddiasını sorduğu belirtildi.

MİT'ten Başsavcılığa, böyle bir raporun olmadığına dair cevap yazısı gönderildiği öğrenildi.

- Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Şardan'ın avukatlarının tutukluluğa itiraz etmesinin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak, şüphelinin yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vermişti.

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