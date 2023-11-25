İYİ Parti'de 200 kurucudan 79'u gitti

25 Ekim 2017'de Türk siyasi hayatına "Merhaba" diyen İYİ Parti'de 6'lı Masa ile girilen ancak yenik çıkılan mayıs seçimleri sonrasında çözülmeler başladı. Genel Başkan Meral Akşener'in "Martta ittifak yapmayacağız" kararı ile de istifalar hızlandı. Aslında İYİ Parti, istifalara yabancı değil. Kurulduğu gün Başkan Akşener ile poz veren 200 kurucu üyeden 75'i istifa etti, 4'ü ise ihraç edildi.

İLK İSTİFA 'HDP' NEDENİYLE

İYİ Parti'de kurucular kurulundan ilk istifa haberi, parti henüz birinci yılını doldurmadan 13 Temmuz 2018'de geldi. Genel Başkan Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın, Akşener'in HDP'yi "Kürt siyasi hareketinin temsilcisi" olarak nitelendirmesinin üzerine istifa etti. Kısa süre sonra kurucu üyelerden eski Bakan Ayfer Yılmaz ve Fatih Eryılmaz da istifasını verdi. Yılmaz, sonrasında geri döndü.

MİLLİYETÇİLER DIŞLANDI

Kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da 6 Ağustos 2018'de istifa etti. 2018 seçimlerinde milletvekili olamayan ve ülkücü kanadın temsilcisi olarak bilinen 3 isim de önemli kararların kurucu üyelerden habersizce alındığını savunuyordu. Kurucu üyelerden emekli Kurmay Albay Ali Türkşen de 28 Kasım 2018'de istifa etti. Partide ciddi kopuşlardan biri de Ümit Özdağ ile yaşandı. Şimdi Zafer Partisi Genel Başkanı olan Özdağ, İYİ Parti'de genel başkan yardımcısı olarak görev aldı.

"FETÖ" VURGUSU

Özdağ, dönemin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu "FETÖ ile iltisaklı" olmakla suçladı. Kavuncu'nun suç duyurusunun ardından Kasım 2020'de ihraç edildi. Ancak mahkemenin ihraç kararını iptal etmesiyle partisine geri döndü. Özdağ, "FETÖ'ye mensup kişilerin İYİ Parti'ye sızmaya devam ettiklerini" iddia ederek, 4 Mart 2021'de istifa etti. 23 Kasım 2022'de kurucu üyeler Mustafa Gül ve Resul Kırılmaz, milliyetçilerin partiden dışlandığını ifade ederek, istifa etti. Kuruculardan Vedat Yenerer de 17 Ocak 2022'de aynı gerekçe ile istifa etmişti.

MERKEZ SAĞCILAR GİTTİ

İYİ Parti'nin merkez sağ kökenli kurucularından Aytun Çıray da istifa kervanına katılanlardan. Partide genel sekreterlik, genel başkan başdanışmanlığı ve parti sözcülüğü yapan Çıray, CHP ile ittifakın en ateşli savunucusuydu. İzmir'den aday gösterilen Çıray, sıralamalara ve aday gösterilen bazı isimlere tepki göstererek, adaylıktan çekildi. 6 Haziran 2023'te istifa etti. Eski ANAP milletvekili Ahat Andican da kuruculardandı. 2018 seçimlerinde milletvekili seçilen Andican, 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı gösterilmedi. Seçimlerden 1 ay sonra 12 Haziran'da istifa etti.

'KARMAŞA OLMASIN'

İYİ Parti kurucularından olan Büyükelçi Aydın Adnan Sezgin, 25 Eylül'de "Muhalefetin içinde olduğu büyük karmaşayı körüklememek için" istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti'nin kurucularından ve İBB Meclisi Üyesi Taylan Yıldız da genel seçimlerden sonra partiyle yollarını ayırdı. Siyasete İYİ Parti ile atılan Yıldız, milletvekilliği adaylığı için başvurmuş ancak temayülde yeterli oyu alamamıştı.

YILMAZ DA YOLLARI AYIRDI

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da İYİ Parti'nin kurucularından. Genel başkan yardımcılığı görevi üstlenen Yılmaz, 2018'de milletvekili oldu. 14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen Yılmaz, yenilenen GİK'te yer almadı. Seçimlerden sonra İYİ Parti'den uzaklaşan, istifa etmesi beklenen Yılmaz, 10 Kasım'da istifa etti. Yılmaz, Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarılmasına tepki olarak Ankara İl Başkanlığı görevinden istifa eden ancak partiden ayrılmayan Faruk Köylüoğlu'nun açıklamasını "Gereğini yapmıştır" diyerek desteklemişti.

BANDIRMA'DA 90 istifa

İYİ Parti Bandırma ilçe teşkilatından 90 kişi istifa etti. İlçe teşkilatına geçen sene toplu olarak üye olan Bandırma Demokrat Platformu üyeleri, düzenledikleri basın toplantısında, istifa ettiklerini açıkladı. Bandırma Demokrat Platformu Başkanı Adnan Erdan, "İYİ Parti kurulduğunda, bizim fikri yapımıza ve hayat felsefemize yakın bir parti olacağına inanmıştık. Ne yazık ki o günden bugüne gelinen noktada beklentilerimiz karşılanmadı" diye konuştu. Erdem, geçen yıl kendileriyle birlikte partiye üye olan 100 kişiden 90'ının ayrıldığını sözlerine ekledi.

Uğur Duyan