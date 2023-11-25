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Dönüşüm fırsatçısına 10 kat ceza

Deprem bölgesindeki yerinde dönüşüm faaliyetlerinde, depremzedelerin mağdur olmasına yol açan yapı malzeme fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçilecek. Bu ürünlerden haksız kazanç elde edenlere 10 katına kadar idari para cezası kesilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 08:25, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 08:14
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Dönüşüm fırsatçısına 10 kat ceza

Genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 2025 sonuna kadar fahiş fiyata mücadelede kesilen idari para cezaları 10 katına çıkartılacak. AK Parti, 80 maddelik torba yasa teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Teklif, ağırlıklı olarak ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

DÖVİZ GETİRENE TEŞVİK
Türkiye'ye döviz getirilmesi teşvik edilecek. Yurt dışından elde edilen kar paylarının tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartı ile bu kazançların yarısının gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak. Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere uygulanan yüzde 50 kazanç indirimi, kazancın tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarılacak.İhracatın desteklenmesi amacıyla, aracılı ihracat sözleşmelerine tabi mükelleflerin vergilendirilmesinde 5 puanlık indirime gidiliyor. Ayrıca ihracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi de düzenleme kapsamında kaldırılacak.

İHRACATÇIYA VERGİ İNDİRİMİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden inşa sürecinde depremzede vatandaşların mağdur olmasına yol açan yapı malzemeleri fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçilecek. Teklifle; yeniden imarı sürecinde fahiş fiyat artışından olumsuz etkilenmemesi için 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapı malzemeleri ve yapım işlerindeki fahiş fiyatlara karşı verilecek cezalar 10 kat artırılarak uygulanacak.

KKM'DE SÜRE UZATIMI
KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisna süresi uzatılıyor. Düzenlemeyle yıl sonunda sona erecek olan süre 30 Haziran 2024'de kadar uzatılacak. Süreyi uzatma yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek.

ENFLASYON MUHASEBESİ
Banka ve finans kurumları, 2024 ve 2025'teki enflasyon muhasebesinin kapsamı dışında tutulacak. Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst sınırının yüzde 83'ten yüzde 93'e yükseltilecek.

Uğur Duyan

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