Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesinde istinafta cezalar değişti

Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı
Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı
Ek MTV'nin ikinci taksiti için son ödeme tarihi ne zaman?
Ek MTV'nin ikinci taksiti için son ödeme tarihi ne zaman?
Çevre Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atama yapıldı
Çevre Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atama yapıldı
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Danıştay görevine iade etmişti: O savcı için HSK'dan yeni karar
Danıştay görevine iade etmişti: O savcı için HSK'dan yeni karar
Meteorolojiden 64 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
Meteorolojiden 64 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
EFT/FAST'lerde azami ücret uygulaması kaldırıldı
EFT/FAST'lerde azami ücret uygulaması kaldırıldı
Bakan Tekin: Ara tatillerin kaldırılması gündemimizde yok
Bakan Tekin: Ara tatillerin kaldırılması gündemimizde yok
İstanbul merkezli 'rüşvet' operasyonunda 18 polise tutuklama
İstanbul merkezli 'rüşvet' operasyonunda 18 polise tutuklama
Erdoğan'dan, kirayı 7 bin 500'e çıkaran ev sahibine tepki: İnsaf!
Erdoğan'dan, kirayı 7 bin 500'e çıkaran ev sahibine tepki: İnsaf!
Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı sonuçları açıklandı
Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı sonuçları açıklandı
AK Parti'de hangi isimler önde?
AK Parti'de hangi isimler önde?
Erdoğan açıkladı...Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye
Erdoğan açıkladı...Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye
Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak!
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak!
Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'ın iddialarına cevap
Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'ın iddialarına cevap
Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı
Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı
AK Parti'de belediye başkan aday adaylığına 6 bin kişi başvurdu
AK Parti'de belediye başkan aday adaylığına 6 bin kişi başvurdu
Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz
Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz
Bakan Şimşek: Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç veriyor
Bakan Şimşek: Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç veriyor
İstanbul için AKOM'dan sonra bir uyarı da Valilikten geldi
İstanbul için AKOM'dan sonra bir uyarı da Valilikten geldi
Kredi kartı harcamalarında 'Kasım' rekoru
Kredi kartı harcamalarında 'Kasım' rekoru
AVM'lerde efsane cuma yoğunluğu: İndirimli ürünleri kapıştılar
AVM'lerde efsane cuma yoğunluğu: İndirimli ürünleri kapıştılar
AnadoluJet, 'AJET' oluyor: İç ve dış hatlarda rekabeti artıracak
AnadoluJet, 'AJET' oluyor: İç ve dış hatlarda rekabeti artıracak
Erdoğan: BMGK bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı
Erdoğan: BMGK bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı
Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
Bakan Tekin'den Öğretmenlere 'teşekkür mektubu'
Bakan Tekin'den Öğretmenlere 'teşekkür mektubu'
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesinde istinafta cezalar değişti

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin 5 sanığın istinaf mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 09:05, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 09:05
Yazdır
Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesinde istinafta cezalar değişti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ile tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, davanın karar aşamasına geldiğini bildirerek sanıklardan son sözleri sordu. Sanık Karakaş, mahkemenin adil bir karar vereceğine inandığını belirtti. Gündüz de "Takdir mahkemenindir. Suçsuzum, beratimi talep ediyorum." diye konuştu. Tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk de beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, yerel mahkemenin Karakaş'a "kasten öldürme" suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Cezası indirildi

Mahkeme, sanık Gündüz'e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırdı. Suçu haksız tahrik altında işlediğine hükmedilen Gündüz "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklama çıktı

Mahkeme yerel mahkemenin beraatine hükmettiği tutuksuz sanık Soyalp'e verilen hükmü de kaldırdı. Soyalp'in maktul Şener'e yönelik "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçunu işlediğine karar veren mahkeme, sanığı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte Soyalp tutuklandı.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararlarını da hukuka uygun buldu.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.

Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.

Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra işyerinden ayrılan maktul Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener olay yerinde hayatını kaybetti.

İddianamede, sanıkların "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz'da karar verilen dosyada, İlker Karakaş, Ali Gündüz "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilmişti. Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz'de üzerlerine atılı suçtan beraat etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber