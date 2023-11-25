Çevre Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atama yapıldı
Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnamesine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne İbrahim YILMAZ atandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 09:44, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 09:47
25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazetede 14 kurumu kapsayan atama kararnamesi yer aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince İbrahim YILMAZ atandı.