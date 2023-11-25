Kerem Görsev: Sanat, notaya değer verdiğinde başlar

Ülkemizde, tüm zamanların en iyi caz müzisyenlerinden biri Kerem Görsev. Başarılarla dolu müzikal yolculuğu, dünya yıldızları ile yaptığı çalışmalar, çıkardığı albümler, notaları ve müzik üslubu bunu kanıtlar nitelikte. Durmak bilmeden üretmeye, müzik yapmaya ve çalmaya devam ediyor. Yoğun konser programı da bir yandan devam ederken sahnesinde dinleyicilerini büyülüyor eşsiz notaları ve müziğiyle. Hafta sonu kahve keyfinize eşlik eden Akşam Cumartesi'den Ali Demirtaş da Görsev'in bu yoğun programının ortasında 28 Kasım'da ENKA Sanat'ta vereceği büyük konser öncesi kendisiyle bir araya geldi. Hem hayata hem da müziğe dair konuştular. Görsev müzik anlayışını, "Müzik benim için hayal kurdurma mekanizmasıdır. Müzik dinleyerek hayal kurarız, yapmak istediğimiz şeylerin anahtarını müzikle bulmaya çalışırız. Yapmak istediğim şeyleri ve hayallerimi müzik dinleyerek tetikletiyorum. İnsanların da çaldığım müziklerle hayal kurup, yapmak istedikleri şeyleri tetikletmesini istiyorum." şeklinde özetledi.

SORUMLULUKLARIMI MÜZİKLE YERİNE GETİRİYORUM



Dünyanın içinde bulunduğu duruma dair konuşan Görsev, "Filistin'deki olaylar, gündemin başında geliyor. Dünya çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Ama ben o sıkıntıların dışında kalmak istiyorum çünkü bu sıkıntılardan bıktım artık. Biraz rahatlamamız lazım ama tam tersine daha çok kaotik şeyler oluyor. Sorunsuz bir dünyada yaşamak ve müziklerimi rahat rahat yapmak istiyorum. Ben mesajımı her zaman piyano çalarak veriyorum. Müzik çalarak sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Müzikle kendimi insanlara anlatmaya çalışıyorum." diyor.

TÜRK CAZI YOK AMA TÜRK MOTİFLERİ VAR



Caz müziği hakkında ise "Cazın Türk'ü, İrlanda'sı, Brezilya'sı yoktur. Caz yöresel, kokular ve yaşadığınız ortamların, hislerin duygularıyla birleşen bir müzik tarzıdır, nerede yaşıyorsan odur." şeklinde konuşan Görsev sözlerini şöyle sürdürüyor: "Türk cazı diye bir şey yok ama Türk motifleri olan caz müzik vardır. Bunların babası da Okay Temiz'dir. Herkes zaten aynı müziği çalmak zorunda değil. Benim hayata bakışım başka, onun başka. Benim çaldığım tarz başka, onun tarzı başka. İşini saygı içinde yaptığında, notaya da değer vererek bastığında sanat oluyor. Hissettiğin şeyi yapacaksın, moda diye bir şeyin peşinden koşmayacaksın. İnandığın şeyin arkasında durup, inandığın notaya bastığın taktirde başarının gelme ihtimali daha fazla."

CAZ ELİTLERİN MÜZİĞİ DEĞİLDİR

Caz müziğinin ülkemizde konumlandırıldığı yer hakkında ise şunları söylüyor Görsev: "Caz her yerde, her saatte dinlenebilir. Caz elitlerin müziği değildir, caz tarlalardan çıkmış, kulüplerde var rolmüş, yaşayan bir müzik tarzıdır. Ama Türkiye'de daha çok elit ortamlarda çalındığı için elitlerin müziği gibi gösteriliyor. Sırf parası olan insanın dinlediği bir müzik tarzı değildir caz. Ben 8 sene televizyon programı ve radyo programları yaptım. Bakın şimdi radyolarda veya televizyonlarda bir tane caz programı yok. Bu bir moda işi değil. Caz, modası geçmeyecek; tavrı, davranışı, biçimi değişmeyecek bir müzik türü. İlla popüler olması veya bir getirisinin olması şart olmamalı."

YAPAY ZEKA MÜZİKTE BİR TEHDİT DEĞİL



1967 yılında konservatuvara girdiğinde, rahmetli babasının, Ermeni bir aileden taksitle bir duvar piyanosu almasıyla yolculuğunun başladığını dile getiren Görsev, bu yolculuğun hala devam ettiğini söylüyor. Görsev son zamanların çok konuşulan yapay zeka kavramı içinse şöyle konuşuyor: "Belki beynin yaptığını daha iyi yapıyor ama ruhu yok. Bu nedenle yapay zekayı bir tehdit olarak görmüyorum. İstediği kadar programlasın, ettenim ben, ruhum var. Bazen kötü çalarım bazen iyi. Yapay zekanın o şansı yok. En iyisini, en mükemmelini çalmak zorunda. Ama bazen kötülerin içinden de doğru dürüst bir şeyler çıkabilir."

KENDİ ALBÜMLERİMİ DİNLEMEM



Genç müzisyenler içinse şunları söylüyor başarılı cazcı: "Bir müzisyen bastığı her notanın hesabını verecek karaktere sahip olmalı. Paranın kendini satın alacağı müzikleri çalmamalı, inandığı müziğin arkasında durmalı. Belki sürünecek, zorlanacak ama ondan sonra da günün birinde arzu ettiği şeylere yaklaşacak. Örneğin ben kendi albümlerimi dinlemem. Dinlediğimde söylenip duruyorum. Sorunlar görüyorum, bunlar ruhani sorunlar... Tekniği zaten her türlü yapıyorsun, önemli olan lezzet. Tüm bunlara rağmen kendimi sahnede çok iyi hissediyorum, bestelerimi çalıyorum, insanlara mesajlar veriyorum, hikayelerimi müzikle anlatıyorum... Allah'a şükür iyi ki babam beni konservatuvara vermiş, iyi ki abim Ahmet Görsev ve arkadaşları caz albümler dinletmişler bana. Bu virüs o zaman içime girdi ve bir daha da çıkmadı."



Röportajın tamamı: www.aksam.com.tr/cumartesi

