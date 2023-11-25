Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan spor müşavirliğine Nurcan Taylan getirildi.

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