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Akciğer kanserini 72 yaşında yendi

Akciğer kanserine 72 yaşında yakalanan iş insanı ve ud sanatçısı Altan Keser, erken evrede robotik cerrahiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 11:14, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 11:16
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Akciğer kanserini 72 yaşında yendi

Sanayici ve ud sanatçısı Altan Keser, omurgasındaki disk kayması ve fıtık nedeniyle ameliyata gireceği dönemde yapılan tetkikler sırasında akciğer kanseri olduğunu öğrendi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Akkuş'un robotik cerrahiyle yaptığı ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Keser, hayatında önemli bir yeri olan udunu çalabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

AA muhabirine konuşan Altan Keser, omurilik ve bel fıtığı ameliyatı için yapılan tetkikler sırasında akciğerinde 6-8 milimetre büyüklüğünde nodül tespit edildiğini, kanser teşhisi konulduktan bir ay sonra da robotik cerrahiyle ameliyat edildiğini anlattı.

Ameliyatının iyi geçtiğini belirten Keser, "Açık ameliyatta daha fazla yer kesiliyor. Daha fazla büyük bir cerrahi oluyor. Ama robotta öyle değil. Yani fazla bir rahatsızlık hissetmedim. Ameliyatın üzerinden bir ay geçti. Erken teşhis çabuk bir müdahale ile sağlığımıza kavuşmuş olduk. Sağ olsun hocam da yakından ilgilendi. Mütemadiyen bizi yalnız bırakmadı." dedi.

Keser, iyi olduğunu, bir rahatsızlık hissetmediğini dile getirerek, hastalığa yakalanmamak için şu tavsiyelerde bulundu:

"En büyük tavsiyem sigara içmeyecekler. Günde bir paket sigara içerdim, duman içeri girip çıktıkça tabii akciğer mahvoluyor. Sağlıklı yaşam, temiz hava, sigarasız bir hayat tavsiye ediyorum. Sigaranın dışında akciğerimde bu nodülün çıkmasına sebep olacak bir şey yapmadım. 50 sene sigara içtim. Demek ki bu tahribatı yapabiliyor."

- "Udumu yanımdan hiç ayırmadım"

Keser, küçük yaştan beri müziğe ilgisinin olduğunu, 1980'li yıllarda ud çalmaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ud için küçük yaştan beri ders aldım. Udun bende ayrı bir yeri var. Ud, kanun, klasik kemençe, bunlar temel sazlar. Ud da bunların başında geliyor. Uzun yıllar ders aldıktan sonra derneklerde çaldım, koroda yer aldım. Yeşilyurt Spor Kulübü'nde koro kurduk. Hemen hemen 15 sene koro başkanlığı yaptım. Sonradan 2000'li yıllara doğru işlerimin çoğalması, yurt dışında da şubeler açılması, başka bir muhite taşınınca kulübe gitme gelme de zorlaştı. Şu an Bahçeşehir Musiki Derneğine gidiyorum. Udumu yanımdan hiç ayırmadım."

Ameliyatından bir süre sonra halsiz olmasına rağmen arkadaşlarının çağırması üzerine ud çalmaya gittiğini belirten Keser, "Üç ay sonra eski eforumuza kavuşacağız. Allah ömür verirse çocuklarımızla ailemizle sağlıklı, sıhhatli yaşayalım. Müzik zaten hayatımızdan hiç çıkmıyor. Musiki ateşi insanın içinde yanan bir mum ateşi gibidir. Bu ateşin de ne zaman yanacağı hiç belli olmaz." diye konuştu.

- "Sigara içme oranı yüksek kaldığı sürece akciğer kanserinin düşmesi çok mümkün değil"

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Akkuş da akciğer kanserinin son derece riskli cerrahiler içeren bir tedavi yöntemi gerektirdiğini belirterek, Altan Keser'i de en az tehlike arz eden ve en son teknolojinin kullanıldığı robotik cerrahiyle ameliyat ettiğini söyledi.

Robotik cerrahinin getirdiği avantajlar sayesinde erken dönemde hastanın iyileşip hızlıca taburcu olduğunu, sosyal hayatına erken dönebildiğini aktaran Akkuş, akciğer kanseriyle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Akciğer kanseri en sık görülen kanser türü. Ülkemizde akciğer kanseri ortalama 46 bin kişide gözüküyor. Kadınlarda da oran artıyor. Erkeklerde belirli bir seviyede kaldı ama sigara içme oranı yüksek kaldığı sürece akciğer kanseri oranının düşmesi çok mümkün değil. Bu yüzden akciğer kanseri en büyük kanser problemi. Akciğer kanserinde erken dönemde tanı konulduğunda cerrahi yöntemlerimizle kurtulma şansı varken hastaların yüzde 65-70'e yakını ileri evreye geçmiş durumda bize geliyorlar. İleri evreye geçmiş hastalarda cerrahi tedaviyi uygulayamadığımız için bu hastaların ömürleri kısalmış oluyor. Diğer tedavi yöntemlerinin hiçbiri ameliyatla tümörün temizlenmesi kadar etkili değil. Bu yüzden hastalarımız ileri yaşlarda olsalar da bu tedavileri uygulayabiliyoruz. Fakat erken zamanda yakalamamız gerekiyor."

Doç. Dr. Murat Akkuş, belirli yaştan sonra akciğer filmi çektirilmesi, düzenli takip yapılması, şikayetlerin geçmemesi durumunda ileri tetkikler için uzmanlara başvurulması önerisinde bulundu.

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