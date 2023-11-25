Yeşil sahalarda ender görülecek maç: 'Çarşamba' ile 'Perşembe' karşı karşıya gelecek

Haftanın iki gününün adını taşıyan Samsun'un Çarşamba ilçesi ile Ordu'nun Perşembe ilçesinin futbol takımları, Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta mücadele ediyor. Ligde geride kalan 6 hafta sonunda Perşembespor, 10 puan ve averaj farkıyla 3. sırada yer alırken, Çarşambaspor da aynı puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligin 7. haftasında yarın saat 14.00'te Perşembe İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek takımlar hazırlıklarına devam ederken, taraftarlar da hem sosyal medyadaki paylaşımlarında hem de ilçelerde eğlenceli bir rekabet örneği sergiliyor.

Çarşambaspor, deplasmanda oynayacağı Perşembespor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.

Ligin ilk 3 haftasında Perşembespor'un başında bulunan, daha sonra Çarşambaspor'u çalıştırmaya başlayan teknik direktör Zekeriya Köklükaya, AA muhabirine, Perşembe'den Çarşamba'ya geldiği için kendisine "zamanda geri giden adam" denildiğini söyledi.

Takımın moral ve motivasyonunun iyi olduğunu belirten Köklükaya, "Perşembe'den 3 puan alarak Çarşamba'ya döneceğiz inşallah. Bu yıl hedefimiz şampiyonluk. Devre arasına kadar en iyi şekilde gidip, devre arasında eksiklerimizi tamamlayarak inşallah şampiyon olmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bazıları 'Cuma ile pazar karşılaşsaydı' diye espriler yapmış, bu çok güzel bir şey"

Köklükaya, Çarşamba-Perşembe maçının sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Bazen sosyal medya paylaşımlarına bakıyorum, bir saate yakın yorumları okuyorum. Bizim Türk insanı farklı şeyler düşündüğü için eğlenceli bir durum. Günlerin maçı olacak. Bazıları 'Cuma ile pazar karşılaşsaydı' diye espriler yapmış, bu çok güzel bir şey. Spor dostluk ve kardeşlik zaten. Bu maça basının biraz yoğun ilgisi var. Burada biraz eğlenerek maç yapacağız. 'Çarşamba, Perşembe'ye karşı' veya 'Perşembe, Çarşamba'ya karşı' gibi konuşmalar var, çok eğlenceli bir durum." ifadelerini kullandı.

Kaleci Engin Olgun ise bu hafta iyi çalıştıklarını ve Perşembespor maçını kazanmak istediklerini dile getirerek, "İnşallah bu hafta 3 puanı alacağız. Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli olacak inşallah." diye konuştu.

Golcü oyuncu Mert Aktaş da Çarşamba-Perşembe maçının sosyal medyada gündem olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amatör iki takımın sosyal medyada bu kadar yer alması güzel bir durum. Biz de oyuncular olarak bu maça iyi hazırlandık. Geçen hafta mağlubiyet aldık ama bu hafta kazanarak bu galibiyeti taraftara armağan etmek istiyoruz. İlk defa böyle bir maç olacak, biz de oyuncular olarak sosyal medyadaki paylaşımları görünce gülüyoruz."

- Perşembespor cephesi de maça gösterilen ilgiden memnun

Ordu'nun BAL'daki temsilcisi Perşembespor, teknik direktör Hakan Çolak yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi.

Teknik direktör Çolak, AA muhabirine, Karadeniz'in iki güzide kulübünün bir araya geleceğini söyledi.

Bu maçın önemini bildikleri için iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Çolak, bu hafta ve gelecek haftaki maçları kendi sahalarında oynayacakları için avantajlı olduklarını ifade etti.

Çolak, "Eğer iki maçtan 6 puan çıkartabilirsek sonraki hafta da bayız. Üç puan geliyor, ligden çekilen bir takım var. Onun puanı da bize geliyor. Eğer geçen hafta Çankırı maçını da kazansaydık çok daha iyi olacaktı. Kaybedilmiş bir şey yok. Lig, uzun bir maraton. İnşallah bu hafta galibiyetle beraber, liderle oynayacağımız maça hazırlanacağız. İnşallah iyi olacak diye umut ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Çarşamba ve perşembenin gün ismi olması dolayısıyla maça daha da anlam kattığını vurgulayan Çolak, "Daha fazla insanlar tarafından konuşuldu. Ulusal medyanın da dikkatini çekti. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Perşembemizin duyulması münasebetiyle çok da hoşumuza gitti. Biz her maç gibi bu maça da aynı şekilde hazırlandık. İyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Karadeniz'de böyle isimlerin olduğunu dile getiren Çolak, "Tabii bunlar da dikkati çekiyor. Futbol müsabakası da önemli. Bu da tanıtım anlamında çok güzel bir şey. Dolayısıyla hem isimler anlamında iyi olacak hem de centilmen, iyi olan kazansın diyoruz. En iyi şekilde de Çarşambaspor'u burada ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Perşembespor'un kaptanı Kemal Cingirt ise geçen hafta talihsiz bir mağlubiyet yaşadıklarını ve bu hafta iyi bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çarşambaspor ile yapacakları maçın bir aydır konuşulduğuna işaret eden Kemal Cingirt, şu değerlendirmede bulundu:

"Herkes de heyecanla bekliyor. Biz de aynı şekilde bu maçı bekliyoruz. Bizim için de çok önemli bir maç. Eğlenceli de bir maç olacağı belli. İyi hazırlandık, takım halinde de iyi çalıştık. Maçın önemini de biliyoruz. Baktığımızda bu Karadeniz derbisi. Perşembespor uzun yıllar Amatör Lig'de mücadele etti ve bu sene bu ligde ilk sezonu. Çarşamba ile aynı gruba düştü, çok güzel bir maç. Bunu zevk alarak oynayacağız. İyi de çalıştık, elimizden geleni yapacağız. Kazanmak istiyoruz tabii ki böyle bir maçı."