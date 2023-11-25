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Türkiye'nin ormanlarını 'dikkatsizlik' yaktı

Türkiye genelinde bu yıl kasım ayına kadar 2 bin 498 orman yangını çıktı ve 15 bin 364 hektar alan zarar gördü. Yangınların yüzde 80,7'sinin ihmal, dikkatsizlik ve kaza nedeniyle oluştuğu belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 11:55, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 11:56
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Türkiye'nin ormanlarını 'dikkatsizlik' yaktı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri her geçen yıl etkisini arttırmaya devam ediyor.

Meteorolojik verilere göre Türkiye'de temmuz ve ağustos ayı sıcaklık ortalamalarının bazı bölgelerde son 20 yıl ortalamalarının 3 ila 4 santigrat daha üstünde olduğu görüldü.

Artan sıcaklıklarla nemin düşmesiyle ani ısınma ve soğumalardan kaynaklı kuvvetli rüzgarlar orman yangınları riskini artırırken olaya etkili müdahaleyi de zorlaştırıyor.

Türkiye'de 2021'de aynı anda çok sayıda orman yangınının çıkması ve söz konusu hava şartlarının yaklaşık iki hafta sürmesiyle tarihin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kalınmış ve 139 bin 503 hektar orman alanı zarar görmüştü.

Geçen yıl ve bu yıl alınan ilave tedbirler, müdahalede araç ve personel sayısındaki artışın etkileriyle son iki yılda 2021'e göre orman yangınlarından daha az zararla çıkıldığı görülüyor.

Yangınlara yaklaşık 25 bin personel müdahale etti

Bu yıl orman yangınlarına müdahalede 5 bin 283 teknik personel, 7 bin 218 memur, 12 bin 548 işçi olmak üzere 24 bin 959 personel görev alırken, bu mücadelede görev almak isteyen gönüllü sayısı da 118 bini aştı.

Yangınlara havadan 24 uçak ve 100 helikopterle, karadan ise 1560 arazöz, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve 786 iş makinasıyla müdahale edildi. Ayrıca yangınların tespiti ve yönetiminde 1 insanlı keşif uçağı, 10 İHA kullanıldı.

2 bin 498 orman yangını çıktı

Bu yıl kasım ayına kadar ülke genelinde 2 bin 498 orman yangını çıktı ve 15 bin 364 hektar alan zarar gördü. Söz konusu dönemde en çok yangın 247 ile Muğla'da çıkarken bu ile sırasıyla 164 ile İzmir, 155 ile Antalya, 148 ile Manisa ve 13 ile Çanakkale takip etti.

Söz konusu yangınlardan en fazla etkilenen Çanakkale'de 4 bin 905 hektar alan zarar görürken, İzmir'de 2 bin 333 hektar, Mersin'de 895 hektar, Hatay'da 723 hektar ve Manisa'da 502 hektar alan alevlerden etkilendi.

Orman yangınlarının çıkış nedenleri

Bu yıl çıkan 2 bin 498 orman yangınının kaynağı araştırıldığında 2016'sı (yüzde 80,7) ihmal, dikkatsizlik ve kaza, 87'si (yüzde 3,5) kasıt ve 395'inin (yüzde 15,8) yıldırım nedeniyle oluştuğu belirlendi.

Kasıtlı orman yangını çıkaranlara yürürlükteki mevzuata göre, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanıyor. Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakanlara ise müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.

Yangından doğan zararın tazmini için hukuk mahkemelerinde de dava açılıyor.

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