Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere kış lastiği hatırlatması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 13:18, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 13:27
Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından kış lastiğinin önemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Sürücülere "Aracınızı kış şartlarına hazırlayın." çağrısında bulunan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar."
Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde valilik kararlarıyla 25 Kasım'a çekilirken Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta uygulanmaya başlanacak.