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Bilecik'te köpek katliamı: Müdür açığa alındı, 3 kişi işten çıkarıldı

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, dün kentte yaşanan köpek katliamıyla ilgili Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 3 kişinin iş akdini sonlandırarak, ilgili müdürü açığa aldıklarını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 13:58, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 13:59
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Bilecik'te köpek katliamı: Müdür açığa alındı, 3 kişi işten çıkarıldı

Olay, dün Bilecik-Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2'si kadın toplam 5 şahıs gözaltına alınmıştı. Yaşanan süreç hakkında değerlendirme yapan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Son günlerde yaşanan olaylar, sizleri olduğu gibi beni de derinden etkilemiştir. Bu açıklamayı yapmak, yaşanan üzücü olaylara dair duyduğumuz acıyı ifade etmek, aynı zamanda doğru adımların atılacağına dair güvenceler vermek amacındayım. Belediyemizin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen 15 köpeğin iğneyle öldürülerek yol kenarına atılması olayı, sadece bir hayvansever ve hayvan sahibi olarak değil, bu toplumun bir ferdi olarak da beni oldukça derinden yaralamıştır. Bu tür acı olayların yaşanmasının kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Ayrıca sokak hayvanlarına sahip çıkmak ve onları iyileştirmek için hayata geçirdiğimiz birçok örnek proje ve çalışmalarımıza gölge düşüren bu vahşeti sizler gibi ben de lanetliyor ve kınıyorum. Bizler can dostlarımızı korumaya, onları iyileştirmeye ve onlar için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"Bu olaya karışan 3 personelin iş akdini sonlandırdık ve ilgili müdürü açığa aldık"

Subaşı açıklamasının devamında, "Bu olaya karışan 3 personelin iş akdini sonlandırdık ve ilgili müdürü açığa aldık. Adaletin yerini bulması için sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim. Ancak bu sürecin, sadece bir cezalandırma süreci olmayacağını, aynı zamanda daha etkili önlemler alarak benzer olayların önüne geçmeye çalışacağımızı belirtmek isterim. Bilecik Belediyesi olarak asla suçluların yanında veya arkasında yer almayacağımızı vurgulamak istiyorum. Gözlerinin içine bakarak, omuz omuza, güven ve samimiyet ortamı olduğuna inandığım personellerimizin bu tür bir suç işlemesi, işlenen suçun yalanla kapatılmaya çalışılması ve son ana kadar yalan söylenmesi ise bizleri oldukça derinden yaralamıştır. Siz değerli kamuoyunun huzurunda bir daha böyle bir suç ve ihmalin belediyemizde yaşanmayacağına dair söz veriyorum. Can dostlarımızın sağlığı ve güvenliği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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