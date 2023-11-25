Tarlaya devrilen otomobil ve traktördeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Polis, her iki kaza mahallinde inceleme yaptı.

Olayda, sürücü Memiş G. ile traktördeki Samet G. (11), Zeki A. (13) ve İsmail K. (23) yaralandı.

Ahırlı ilçesindeki bir başka kazada ise Memiş G. (24 ) idaresindeki 42 VS 253 plakalı traktör, Akkise Mahallesi bağ yolunda tarlaya devrildi.

Kazada, otomobildeki Hatice Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile E.A.Ö. (1), N.N.Ö. (5) ve M.A.Ö. (4) yaralandı.

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