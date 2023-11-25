2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendi. Oranın resmen duyurulmasının ardından da 2024 yılı için tahmini sürücü belgesi ücretleri de belli oldu.

2024 yılı B sınıfı ehliyet ücreti

Ekonomi'de yer alan habere göre; bugün itibariyle bir sürücü B sınıfı ehliyet almak isterse harç, değerli kağıt bedeli ve vakıf hizmet bedeli dahil 3 bin 258 lira harcamak zoruda. Rakamın 2024'te 5 bin 162 lira ödemek zorunda kalabilir

A, A1, A2 ve F sınıfları ehliyet ücreti

Bugün itibariyle A, A1, A2 ve F sınıfı ehliyet için toplamda 1594 lira ödenirken, eğer yeniden değerleme oranı kadar zam yapılırsa rakam 2 bin 525 liraya kadar çıkabilir.

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfları ehliyet ücretleri

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıflarında bir ehliyet için bugün toplamda 4 bin 923 lira ödenirken, ücret 7 bin 800 liraya kadar yükselebilir.