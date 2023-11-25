'25 Kasım' önlemi: Taksim Meydanı kapatıldı

İstanbul Taksim Meydanı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha kapatıldı. Polis ekipleri Taksim'de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Taksim Meydanı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı.

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.