Özcan Belen: Keçiören'de hizmet çıtasını daha da yükselteceğiz

Ankara Keçiören'de düzenlenen toplantıda adaylığını duyuran Belen, konuşmasının başında Gazze'de yaşanan insanlık terörüne değindi.

Türkiye, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde dünyaya insanlık dersi vermeye devam ediyor. Bu memleket her zaman mazlumların yanında olmuş, onların gözyaşlarını silmiştir. Dünya barışı için elinden geleni yapmıştır; yapmaya da devam etmektedir.

Ben de her şeyden evvel bu memleketin bir evladı, bir kardeşiniz olarak, sayın cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu bu erdemli yolda yürümeye gayret edecek; tüm mazlumlar için elimden geleni yapmaya devam edeceğim dedi.

Uzun yıllardır Ak Parti belediyeciliği ile yoluna devam eden, 57 ilden daha büyük olan Keçiören'de büyük hizmetler yapıldığını dile getiren Belen, çıtayı daha da yükselteceklerini duyurdu.

ÖNCELİĞİMİZ BETON YIĞINLARINDAN KURTULMAK, AYAĞIMIZ YEŞİLE VE TOPRAĞA DEĞECEK

Ak Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Özcan Belen, temel şiarımız bu toprakları beton yığınlarından kurtarmak, nefes alıp huzur bulacağımız mekanlara ve beldelere dönüştürmektir. Bu bir memleket şuurudur ve birlikte yaşama iradesinin en güzel boyutlarından birisidir. Fıtratımıza uygun yaşayamıyoruz. Ayağımız yeşile ve toprağa değmiyor, komşumuzun rüzgarını ve güneşini kesen devasa beton yığınları inşa ediyoruz. Aynı mekanda birbirini tanımayan, derdiyle dertlenmeyen, komşuluk bilincinden uzak yalnız bir hayat yaşıyoruz. Bu şartlarda güçlü bir aidiyet duygusu oluşamıyor dedi.

Belen, büyük Afetlerde yaşadığımız acı tecrübelerin bize yol gösterici olacağını vurguladı. Afete hızlı ve etkili müdahale etmekten önce, afeti öngören ve önleyen belediye olacağımızın sözünü veriyoruz dedi.

SEÇİLİRSEM, EHLİYET VE LİYAKATİ GÖZETMEYE KARARLIYIM

Son olarak nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceğini dile getiren Belen, "Adaletli, öngörülebilir ve şeffaf bir çalışma dönemi vadediyorum. Ehliyet ve Liyakatı gözetmeye kararlıyım. Kaliteli bir hizmet ancak bu şekilde mümkündür" dedi.

'Büyük Ankara, Merkez Keçiören'' diyerek 5 ana başlıkta Keçiören'e projeler geliştirilecek diyen Belen projelerini; Dönüşüm ve Değişim, Gençlik, Teknoloji, Finans, Sürdürülebilirlik, başlıkları altında sıraladı.