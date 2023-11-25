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Palandöken, marketler için nüfus ve mesafe şartı istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Perakende Yasası"na ilişkin düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesini istedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 16:39, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 16:41
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Palandöken, marketler için nüfus ve mesafe şartı istedi

Palandöken, yazılı açıklamasında, ulusal zincir marketlerin temel gıdadan teknolojiye, tekstilden kozmetiğe, beyaz eşyadan mobilyaya, hırdavattan oyuncağa kadar 415 meslek dalına ait ürünleri satarak piyasada haksız rekabet ortamı oluşturduğunu savundu.

Fiyat istikrarının sağlanabilmesi ve enflasyonla mücadele için Perakende Yasası ile ilgili düzenlemenin bir an evvel TBMM'nin gündemine alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, haksız rekabetin önlenmesi için zincir marketlere birtakım yasal zorunluluklar getirilmesini talep etti.

'Haftada bir gün tatil'

Palandöken, "Dünyada bu iş nasıl yürütülüyorsa bizde de aynı yapılmalı. Zincir marketlerin açma kapama saatleri, yerleri, nüfusa göre açılma oranları, haftada 1 gün tatil ve çalışanların da haklarının korunacağı bir düzenlemenin yapılması lazım. Belli nüfusun altındaki ve belirtilen mesafe aralığına uymayan yerlerde işletme açılmamalı. Yoksa piyasada fiyat istikrarı sağlanamaz." değerlendirmesini yaptı.

Palandöken, zincir marketlerde cep telefonu, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerin satılmasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Yüksek meblağlı ve garanti kapsamına alınması gereken ürünlerin bile satışı var. Bu ürünler arızalandığında tüketiciler muhatap bulamadığı gibi garanti servisine ulaşamayan ya da ulaştığı halde istediği geri dönüşü alamayan çok sayıda tüketici var. Bu tarz durumlarda zincir marketler konunun muhatabı olmadığı gibi sorunun çözümü noktasında da işlevsiz kalıyor. Sattığı ürüne sahip çıkamayanlar o ürünü satmamalı. Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikle zincir marketler yalnızca gıda ürünlerini satabilmeli."

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