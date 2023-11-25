Hudut Kartalları 2'si terörist 3 kişiyi yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, 2'si terörist 3 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 16:59, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 17:01
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."