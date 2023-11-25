İzmir'de denizde taşkın uyarısı yapıldı

İZSU'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı doğrultusunda, çeşitli önlemlerin alındığı belirtildi.

Hava basıncı, rüzgar ve yağış verilerine göre deniz kabarması ihtimalinin bulunduğu, geceden itibaren 26 Kasım Pazar günü öğlene kadar Bostanlı, Mavişehir, Alsancak ve Konak bölgelerinde taşkın ve sel riskinin yüksek olduğu vurgulandı.

Olası deniz kabarmasında yağışın artması halinde yağmur suyunun tahliyesinde sorun yaşanabileceği özellikle bu bölgelerdeki araçların tahliye edilmesi ve vatandaşların önlem alması gerektiği bildirildi.