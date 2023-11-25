Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 17:35, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 17:36
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına ait "TCSG-8" botu ekipleri, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerle mücadele çalışmaları kapsamında, Ayvacık açıklarında bir grubun bulunduğu lastik botu durdurdu.
Lastik bottaki Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.