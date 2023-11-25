Turisti görünce yolcuyu indirmek pahalıya mal oldu
Bakırköy'de turisti görünce aracındaki müşteriyi indiren taksiciye 4 bin 64 lira para cezası kesildi. Ayrıca araç da 10 gün süreyle trafikten men edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 18:22, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 18:30
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, bir taksi sürücüsünün Florya'da aracına binen vatandaşları yoldaki turisti görünce indirdiğine dair görüntülerin ulusal basın ve sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen taksi sürücüsü M.E. yakalandı.
Sürücüye, ''Çalışma ruhsatı kapalı olduğu halde yolcu taşımak''tan 4 bin 64 lira para cezası kesilirken, yolcu seçme eylemi nedeniyle de aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.