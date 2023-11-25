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Kazada ikiye ayrılan araçtan sağ çıktılar

Amasya'da hafif ticari araçla çarpışan araç ardından bariyere ve aydınlatma direğine çarptı. İkiye bölünen araçtaki çift, kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 18:48, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 18:50
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Kazada ikiye ayrılan araçtan sağ çıktılar

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi mevkiinde Mustafa Mikail C. yönetimindeki hafif ticari araç ile Ömer E.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Bariyere ve aydınlatma direğine çarpan otomobil parçalara ayrıldı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve eşi Safiye E., yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Üç çocuk sahibi çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan kazanın görüntülerini izleyen vatandaşlardan Ahmet Uçar, "İkiye bölünen ve kağıt gibi parçalanan o arabadan nasıl kurtuldular çok hayret ettim." dedi.

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