Sosyal medyadan silahlı paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

Ekipler, 2 şüpheliyi ayrı evlerde eş zamanlı operasyonla yakaladı. İkametlerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 57 tabanca mermisine el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan H.B. ve H.B. hakkında çalışma yürüttü.

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