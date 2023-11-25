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Sosyal medyadan silahlı paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sosyal medya hesaplarından silahla havaya ateş etme görüntüleri paylaşan 2 kişi yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 18:54, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 18:55
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Sosyal medyadan silahlı paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan H.B. ve H.B. hakkında çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 şüpheliyi ayrı evlerde eş zamanlı operasyonla yakaladı. İkametlerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 57 tabanca mermisine el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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