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2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı için yeniden değerleme oranını Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından, vergi ve harçlara gelebilecek zam miktarı da belli oldu. Peki 2024 yılı pasaport ücreti ve defter bedeli ne olacak? 2024 yılında 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık pasaportlar için maliyet ne kadar?

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 19:00, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 19:02
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2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendi. Oranın resmen duyurulmasının ardından da 2024 yılı için tahmini pasaport ücretleri de belli oldu.

2024 yılı pasaport harç ücretleri

Yeniden değerleme oranı dikkate alındığında 6 aylık pasaport için ödenecek harç 1.034 lira 55 kuruştan 1,638 liraya yükselecek. 1 yıllık pasaport bedeli 1.512 liradan 2.395 liraya yükselecek.

2 yıllık pasaport ücreti 2.469 liradan 3,912 liraya çıkarken, 3 yıllık pasaport için ücret 3.507 liradan 5,557 liraya yükselecek. 3 yıldan uzun süreli pasaport için harç bedeli ise 4.943 liradan 7,832 liraya çıkacak.

2024 yılı defter bedelinin ise 501 liradan 793 liraya çıkarılması öngörülüyor.

2024 yılı pasaport maliyeti

Harç bedeli ve defter ücreti dahil 2024'te bir pasaport için toplamda ödenecek ücret şöyle:

6 aylık pasaport almak için toplamda ödenecek para 1.535 lira 55 kuruştan 2 bin 431 liraya çıkacak. 1 yıllık pasaportun maliyeti 2.013 lira 45 kuruştan 3 bin 188 liraya yükselecek.

2 yıllık pasaport ücreti 2.970 lira 15 kuruştan 4 bin 705 liraya çıkacak. 3 yıllık pasaport için 4 bin 8 lira 75 kuruş yerine 6 bin 350 lira, 3 yıldan uzun süreli pasaport için de 5 bin 444 lira yerine 8 bin 625 lira ödenecek.

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