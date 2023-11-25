FETÖ'den aranan eski hakim yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 19:04, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 19:05
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı Mahallesi'nde olduğunu tespit ettikleri, hakimlik görevinden ihraç edilen Yahya Memiş'i gözaltına aldı
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Memiş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.