Galatasaray maçında ilginç anlar: Hakem sakatlandı

Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan, 57. dakikada Ali Şansalan'ın yerine oyuna dahil oldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net