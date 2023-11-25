İzmir'de suç örgütü elebaşı yakalandı
İzmir'de aranan suç örgütü elebaşı E.B. gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 20:39, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 20:41
Kentte temmuz ayında düzenlenen suç örgütü operasyonu kapsamında aranan ve örgütün elebaşı olduğu değerlendiren E.B'nin aracını tespit eden polis ekipleri çalışma başlattı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında aracı durdurulan E.B, ruhsatsız tabancayla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.