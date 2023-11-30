e-okul yönetim bilgi sisteminden şube nasıl silinir?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 03.11.2023 tarih ve 88886996 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde yapılan incelemede ilgili okul müdürlüğü tarafından silinmesi talep edilen bazı şubelerde pasif durumda bulunan öğrenci tespit edilmiş olup içerisinde pasif durumda öğrenci bulunan sınıf/şubelerde kayıtlı öğrencilere ait Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereği geçmiş yıllarda e-Okul sistemine işlenen verilerin kaybolmaması veya gerektiği hallerde ulaşılabilmesi amacıyla bu durumdaki sınıf/şubeler hakkında silme işlemi yapılmamaktadır.

Bu kapsamda e-Okul sisteminde içerisinde aktif veya pasif durumunda hiç öğrencisi bulunmayan sınıf/şubeler ilgili okul idarelerince "e-Okul Kurum İşlemleri / Şube işlemleri" ekranından silinebilmektedir. İçerisinde pasif durumda öğrenci bulunan sınıf/şubelerin ise ilgili okul idarelerince "e-Okul Kurum İşlemleri / Şube işlemleri" ekranından kapalı duruma getirilmeleri gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR