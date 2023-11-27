Promosyonun belirli bir miktarı para puan olarak ödenebilir mi?

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenebilmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkanlar da sağlanabilmektedir. Bankalar tarafından sunulan bu ek mali imkanların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 20 Temmuz 2007 Tarihli ve 26588 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

Son günlerde promosyon sözleşmelerine göre promosyon miktarların bir kısmın memurlara kredi kartı vermek için cip para, para puan, veya bankkart lira adı altında anlaşmalar yapıldığı görülmektedir.

Bu tür anlaşmaya dayalı ödemelerin; Başbakanlık Genelgesinin 5. maddesindeki; "5- (5 Ağustos 2008 tarihli ve 26958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/18 sayılı Genelge ile değişik) Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir." hükümlerine göre promosyon miktarı ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenmesi gerektiğinden cip para, para puan, veya bankkart lira adı altındaki anlaşmaların genelgeye aykırı olduğu kanaatindeyiz.

Bu yapılan işlem hem etik değil hem de müşteri memnuniyeti yönünden sağlıklı bir yöntem değildir. Promosyon sözleşmesinde anlaşma olsa dahi memurları; cip para, para puan, veya bankkart lira adı altındaki miktarı yem olarak kullanıp tuzağa çekerek zorla kredi kart verilmeye çalışılması promosyonlarla ilgili, yukarıda yer verdiğimiz Başbakanlık Genelgesinin 5. maddesindeki hükümlerine aykırıdır. Tüm promosyon miktarı tek seferde maaş hesabına yatırılması zorunluluktur.

Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 27/10/2023 tarihinde 2023/13798 sayılı kararında; "Kurumumuzca; maaş ödeme protokollerinin kapsam ve amaca yönelik hükümlerinin mümkün olduğunca personel lehine olması gerektiği, idarelerce sonradan gelebilecek personelin gözetilmesi ve mevcut personel açısından eşitlik ve çalışma barışını bozmayacak protokoller üzerinde anlaşmaya varılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Her ne kadar "Bankkart Lira" ödemelerinin kredi kartlarına yapılacağı belirtilmişse de kredi kartı kullanmayan veya herhangi bir sebeple kredi kartı edinemeyen personelin kredi kartı kullanan personele nazaran daha az promosyon ödemesi alacağı böyle bir protokol uygulamasının da Eşitlik İlkesine aykırı olacağı düşünülmektedir. Kurumumuza banka promosyonu ödenmesi yönünde yapılan başvurular neticesinde verilen Tavsiye Kararlarında promosyon bedelinin, kamu personelinin aylık veya ücretinin tamamlayıcı parçası olduğu kabul edilmektedir. (2022/17037 başvuru no'lu Tavsiye Kararı)

Banka "Müşteri Hizmetleri" tarafından da ifade edildiği üzere "Bankkart Lira" personele ait banka kartına da yüklenebilmektedir. Ziraat Bankasına ait internet sitesinde de Banka Kartları ile "Bankkart Lira" kazanılabileceği hususuna yer verilmiştir. Dolayısıyla bu tutarların kişilerin Banka Kartlarına yüklenme olanağı bulunmasına rağmen Banka tarafından hukuki bir gerekçe olmadan hak sahiplerinin bu tutarlardan yararlanmalarının engellenmesinin ve promosyon bedelinin bir parçası olan ve personelin maaşının tamamlayıcı bir parçası olarak kabul edilen Bankkart Lira tutarının ilgili personele ödenmemesinin "Mülkiyet Hakkı" ihlaline sebebiyet vereceği de değerlendirilmektedir.

Başvuranın iddiaları, idarenin açıklamaları, ilgili mevzuat hükümleri ile tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; başvurana promosyon tutarının bir parçası olan, 2023 yılı Ocak ayında yüklenmesi gereken ve halihazırda kredi kartına sahip olan başvuranın kredi kartına "Bankkart Lira" tutarının yüklenmemesi işleminin hukuka, hakkaniyete ve eşitlik ilkesine uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." kararı verilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 27/10/2023 tarihinde 2023/13798 sayılı kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

20 Temmuz 2007 Tarihli ve 26588 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR