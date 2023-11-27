Promosyonun belirli bir miktarı para puan olarak ödenebilir mi?

Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Sponsorlu İçerik
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
AK Partili Yavuz: Seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işleyecek
AK Partili Yavuz: Seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işleyecek
Yılbaşı sepetleri yüzde 83 zamlandı
Yılbaşı sepetleri yüzde 83 zamlandı
Arsa ve tarla satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
Arsa ve tarla satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
GSS borçları siliniyor!
GSS borçları siliniyor!
İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor
İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor
MHP ile 50'den fazla ilde iş birliği yapılacak
MHP ile 50'den fazla ilde iş birliği yapılacak
Önce nikah sonra kredi
Önce nikah sonra kredi
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
Kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 64 ile uyarı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 64 ile uyarı!
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
Turisti görünce yolcuyu indirmek pahalıya mal oldu
Turisti görünce yolcuyu indirmek pahalıya mal oldu
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin olumsuz etkisi olmadı
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin olumsuz etkisi olmadı
Kütüphanelerde bilgi teknolojileri eğitimleri başlıyor
Kütüphanelerde bilgi teknolojileri eğitimleri başlıyor
2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu?
2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu?
Advertisement
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Promosyonun belirli bir miktarı para puan olarak ödenebilir mi?

Son günlerde promosyon sözleşmelerine göre promosyon miktarların bir kısmın memurlara kredi kartı vermek için cip para, para puan, veya bankkart lira adı altında anlaşmalar yapıldığı görülmektedir. peki bu işlem yürürlükteki mevzuata göre uygun mudur?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 00:05, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 12:27
Yazdır
Promosyonun belirli bir miktarı para puan olarak ödenebilir mi?

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenebilmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkanlar da sağlanabilmektedir. Bankalar tarafından sunulan bu ek mali imkanların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 20 Temmuz 2007 Tarihli ve 26588 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

Son günlerde promosyon sözleşmelerine göre promosyon miktarların bir kısmın memurlara kredi kartı vermek için cip para, para puan, veya bankkart lira adı altında anlaşmalar yapıldığı görülmektedir.

Bu tür anlaşmaya dayalı ödemelerin; Başbakanlık Genelgesinin 5. maddesindeki; "5- (5 Ağustos 2008 tarihli ve 26958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/18 sayılı Genelge ile değişik) Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir." hükümlerine göre promosyon miktarı ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenmesi gerektiğinden cip para, para puan, veya bankkart lira adı altındaki anlaşmaların genelgeye aykırı olduğu kanaatindeyiz.

Bu yapılan işlem hem etik değil hem de müşteri memnuniyeti yönünden sağlıklı bir yöntem değildir. Promosyon sözleşmesinde anlaşma olsa dahi memurları; cip para, para puan, veya bankkart lira adı altındaki miktarı yem olarak kullanıp tuzağa çekerek zorla kredi kart verilmeye çalışılması promosyonlarla ilgili, yukarıda yer verdiğimiz Başbakanlık Genelgesinin 5. maddesindeki hükümlerine aykırıdır. Tüm promosyon miktarı tek seferde maaş hesabına yatırılması zorunluluktur.

Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 27/10/2023 tarihinde 2023/13798 sayılı kararında; "Kurumumuzca; maaş ödeme protokollerinin kapsam ve amaca yönelik hükümlerinin mümkün olduğunca personel lehine olması gerektiği, idarelerce sonradan gelebilecek personelin gözetilmesi ve mevcut personel açısından eşitlik ve çalışma barışını bozmayacak protokoller üzerinde anlaşmaya varılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Her ne kadar "Bankkart Lira" ödemelerinin kredi kartlarına yapılacağı belirtilmişse de kredi kartı kullanmayan veya herhangi bir sebeple kredi kartı edinemeyen personelin kredi kartı kullanan personele nazaran daha az promosyon ödemesi alacağı böyle bir protokol uygulamasının da Eşitlik İlkesine aykırı olacağı düşünülmektedir. Kurumumuza banka promosyonu ödenmesi yönünde yapılan başvurular neticesinde verilen Tavsiye Kararlarında promosyon bedelinin, kamu personelinin aylık veya ücretinin tamamlayıcı parçası olduğu kabul edilmektedir. (2022/17037 başvuru no'lu Tavsiye Kararı)

Banka "Müşteri Hizmetleri" tarafından da ifade edildiği üzere "Bankkart Lira" personele ait banka kartına da yüklenebilmektedir. Ziraat Bankasına ait internet sitesinde de Banka Kartları ile "Bankkart Lira" kazanılabileceği hususuna yer verilmiştir. Dolayısıyla bu tutarların kişilerin Banka Kartlarına yüklenme olanağı bulunmasına rağmen Banka tarafından hukuki bir gerekçe olmadan hak sahiplerinin bu tutarlardan yararlanmalarının engellenmesinin ve promosyon bedelinin bir parçası olan ve personelin maaşının tamamlayıcı bir parçası olarak kabul edilen Bankkart Lira tutarının ilgili personele ödenmemesinin "Mülkiyet Hakkı" ihlaline sebebiyet vereceği de değerlendirilmektedir.

Başvuranın iddiaları, idarenin açıklamaları, ilgili mevzuat hükümleri ile tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; başvurana promosyon tutarının bir parçası olan, 2023 yılı Ocak ayında yüklenmesi gereken ve halihazırda kredi kartına sahip olan başvuranın kredi kartına "Bankkart Lira" tutarının yüklenmemesi işleminin hukuka, hakkaniyete ve eşitlik ilkesine uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." kararı verilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 27/10/2023 tarihinde 2023/13798 sayılı kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

20 Temmuz 2007 Tarihli ve 26588 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber