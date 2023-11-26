Bazı dersler ve seçmeli olarak okutulan derslere ait öğretim programları yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 30.10.2023 tarih ve 88411768 sayılı yazısı ekinde ortaöğretim kurumlarında seçmeli olarak okutulan derslere ait öğretim programlarını yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 30.10.2023 tarih ve 88411768 sayılı yazısı ekindeki öğretim programlarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Afet Bilinci Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Dijital Sanatlar Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Geleneksel Sanatlar Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Halk Oyunları Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Masal ve Destanlarımız Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Matematik ve Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Oyun ve Oyun Etkinlikleri Dersi Drama Modülünü bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Oyun ve Oyun Etkinlikleri Dersi Geleneksel Oyunlar Modülünü bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Oyun ve Oyun Etkinlikleri Dersi Satranç Modülünü bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Oyun ve Oyun Etkinlikleri Dersi Zeka Oyunları Modülünü Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Proje Tasarımı ve Uygulamaları Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Robotik Kodlama Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Temel Yaşam Becerileri Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Türk Sosyal Hayatında Aile Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Yapay Zeka Uygulamaları Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli uygulanmak üzere 9. sınıflar için 2023-40 sayılı Talim ve Terbiye Kurul Kararı ve ekinde bulunan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Derslerden Metin Tahlilleri dersi öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli uygulanmak üzere 9. sınıflar için 2023-40 sayılı Talim ve Terbiye Kurul Kararı ve ekinde bulunan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Derslerden Proje Tasarımı Ve Uygulamaları Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli uygulanmak üzere 9. sınıflar için 2023-40 sayılı Talim ve Terbiye Kurul Kararı ve ekinde bulunan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Derslerden Türk Sosyal Hayatında Aile Dersi Öğretim Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Özel Eğitim Meslek Okulu Akademik Öğretim Programları (Görmeyen / Az Gören Öğrenciler İçin) hazırlandı.

6 akademik alana (Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar, Sosyal Hayat, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik) yönelik hazırlanan taslak öğretim programları, " http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx " web adresi üzerinden öğretmenlerimizin, akademik çevrelerin ve diğer ilgililerin görüşlerine sunuldu.

Sayfada her bir akademik programa ilişkin bağlantılara tıkanıldığında oku, indir ve katkıda bulun sekmeleri yer almaktadır. İlgililer programları okuyabilir, indirebilir veya katkıda bulun sekmesini kullanarak görüşlerini iletebilir.

Taslak programlar yukarıda belirtilen web adresinde, 12 Aralık 2023 tarihine kadar askıda kalacaktır.

Taslak Özel Eğitim Meslek Okulu Akademik Öğretim Programları için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR