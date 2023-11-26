Bursa'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, barakada bir süredir kendisinden haber alınamayan Furkan Kocabaş'ın (23) cesedini buldu.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Nar Sokak'taki bir barakadan silah sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

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