Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'nın Karatay ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 08:02, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 08:03
Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi Mobilyacılar mevkisinde, sürücüsü henüz belli olmayan 49 AAC 437 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki M.A. (16) olay yerinde, Y.A. (12) ile Y.U.A. (6) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.