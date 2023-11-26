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Vali, kick boksta dünya şampiyonu olan Erivan Barut ile telefonla görüştü

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Erivan Barut'u telefonla arayarak tebrik etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 07:45, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 08:04
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Vali, kick boksta dünya şampiyonu olan Erivan Barut ile telefonla görüştü

Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenen şampiyonaya, 70 ülkeden 2000'e yakın sporcu katıldı.

Müsabakalarda yer alan Tuncelili milli kick boksçu 23 yaşındaki Erivan Barut da 48 kilogram kategorisinde Polonyalı, Hırvat ve İsrailli rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

Final müsabakasının ardından Barut ile telefonda görüşen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, milli sporcuyu tebrik ederek, "Tunceli ve ülke olarak seninle gurur duyuyoruz. Zaten senin çok iyi bir sporcu olduğun belliydi. Türk kadınının gücünü göstermiş oldun." ifadelerini kullandı.

Vali Tekbıyıkoğlu'na teşekkür eden Erivan Barut da "Dünya şampiyonu olmak, İstiklal Marşı'mızı okumak ve bayrağımızı dalgalandırmak inanılmaz bir duygu. Tüm dünyaya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha gösterdik." dedi.

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