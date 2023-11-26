Önce nikah sonra kredi

Aile ve Gençlik Fonu için online yapılacak başvuruların aşamaları netleşti. Başvurular Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılacak. Edinilen bilgilere göre; bakanlığın sitesinde ayrı bir alan oluşturulacak. 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi almak isteyenler 'evlilik kredisi başvurusu' bölümüne girecek.

Başvuruyu yapanlar buradan e-Devlet sayfasına yönlendirilecek. Çiftlere burada bazı sorular yöneltilecek. Aynı zamanda istenilen belgeler dijital ortama yüklenecek. Başvuru gerçekleştirildikten sonra kişinin eş adayına da aynı bilgiler gidecek. Eş adayı da onaylandıktan sonra eğitim aşamaları başlayacak.

EĞİTİM ŞARTI

Bakanlık, başvuru esnasında "Evlilik eğitimini nerede alacaksın?" diye soracak. İl ve ilçe seçildikten sonra eğitim programlanacak. Nikah akdinden sonra da 150 bin TL kredi verilecek. Kredi verildikten sonra da çiftlerin iki yıl aile danışmanlığı hizmeti alması zorunlu olacak.

ASGARİ ÜCRETİN 2 KATINI GEÇMEYECEK

Öte yandan normal zamanda bankalardan kredi alırken, nasıl ki gelire bakılıyorsa, evlilik kredisi için de expert görevini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütecek. Krediye başvurabilmek için başvuru yapanın aylık gelirinin asgari ücretin iki katından fazla olmaması şartı aranacak.

ÜLKE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILACAK

Pilot bölge deprem bölgesi olacak. Bu kapsamda, eş adaylarından birinin deprem bölgesinde ikamet etmesi yeterli olacak. Fon gelirlerinin artmasıyla birlikte evlilik yardımı Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Bakanlık yetkililerine göre, 2 yıl içinde ülke geneline yaygınlaşması bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan