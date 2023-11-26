MHP ile 50'den fazla ilde iş birliği yapılacak

AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlerde iş birliği yapılacak il ve ilçelerin büyük bölümü belli oldu. Edinilen bilgilere, AK Parti ve MHP kurmayları bugüne kadar sekiz defa toplantı yaptı ve hangi illerde iş birliği yapılabileceği üzerinde bir çerçeve oluşturdu. Hazırlanan bu taslağa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından son şekli verilecek. İki parti arasında 2019 seçimlerinde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehirde ve ilçelerinin tamamında ortak aday çıkarılmıştı. AK Parti kurmayları, bu defa da aynı sistemle hareket edildiğini kaydetti. AK Parti kaynakları "Cumhur İttifakı'nın en fazla belediyeyi alacak şekilde bir çerçeve oluşturuyoruz. Bu çerçeve aynı zamanda hem AK Parti hem MHP seçmenini de memnun edecek.

2019 seçimlerinde 30 büyükşehir ve bütün ilçeleri ve belediye meclisi üyelerinin tamamında iş birliğine gittik. 51 ilin 21 ilinde de il belediyesi iş birliği yaptık. Bu sefer de anlaşma zemini bu çerçevede. Son güne kadar görüşmelerimiz devam edecek" dedi. İki parti arasında iş birliği yapılan illerdeki belediye meclis üyeliklerinde de fermuar sisteminin uygulanacağı belirtiliyor. AK Parti ile MHP'nin ayrı ayrı aday çıkaracağı iller için ise hassas bir çalışma yürütülecek. AK Parti kurmayları "Bu illerde adaylar kılı kırk yararak belirlenecek" değerlendirmesini yaptı.

TEŞKİLATIN NABZI TUTULACAK

Öte yandan AK Parti'de bugün 150 binden fazla teşkilat üyesinin katılımı ile mahalli seçimlerde gösterilecek adaylar konusunda temayül yoklaması yapılacak. Sadece İstanbul'da 10 binden fazla teşkilat mensubu büyükşehir belediye başkan adayı olarak görmek istedikleri üç isim için oy kullanacak. Temayül yoklamasında ayrıca partililere "Mevcut başkan devam etsin mi? Cevabınız 'Hayır' ise, kimi aday olarak görmek istersiniz?" diye sorulacak. Bu arada son yapılan MKYK ve MYK toplantılarında bazı üyeler aday belirleme sürecinde yapılan anketlerin manipülatif olabileceğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşlere hak vererek Ankara, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Ordu başta olmak üzere bazı şehirlerde bağımsız araştırma kuruluşlarına bizzat kendisinin anket yaptıracağını söyledi. Temayül sonuçlarının alınmasından sonra ortaya çıkan isimlerin vatandaştaki karşılığı çapraz anketlerle ölçülecek.

KOMİSYON MESAİSİ BAŞLAYACAK

Temayül sonuçlarından sonra önümüzdeki birkaç gün içinde aday belirleme komisyonunun çalışmaya başlayacağı belirtildi. Erdoğan başkanlığındaki heyet, sık sık toplantı yaparak belediye başkan adaylarını tespit edecek. AK Parti'nin adaylarının büyük bölümünün aralık ayı ortasına kadar belirleneceği ifade ediliyor.

ESKİLER DE BAŞVURDU

AK Parti'de üç dönem kuralına takıldığı için veya başka gerekçelerle Meclis dışında kalan eski milletvekillerinden de belediye başkanlığı başvurusu yapanlar oldu. Bu isimlerin bazılarının aday gösterilmesi ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Başvuru yapanlar arasında; eski milletvekillerinden Ali Aşlık, Zafer Işık, Abdülkerim Gök, Ramazan Başak, Mahmut Koçak, Metin Külünk, Celalettin Güvenç, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Mehmet Yavuz Demir, Fatma Salman, Cesim Gökçe, Hasan Basri Kurt ve Bayram Özçelik gibi isimler bulunuyor.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ -