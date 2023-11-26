İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerin ardından eski ortağı CHP'ye başlattığı meydan okumasını sürdürürken, ziyaret ettiği her şehirde belediye başkan adaylarını da açıklamayı sürdürüyor. Bu durumun parti içinde bazı kurmaylar tarafından ciddi rahatsızlığa yol açtığı ifade ediliyor
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 09:15, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 09:09
İyi Parti'de Akşener'in 'masa'ya dönmesi için ikna etmeye çalışan bazı partililerin özel görüşme yaptığı kaydediliyor. Öte yandan, son zamanlarda istifaların arttığı İyi Parti'de ekipleşmenin bulunduğu, küskün ekibin yanında parti içi muhalif ekibin de oluştuğu belirtiliyor. Akşener'in, çok sesliliği önlemek için parti içindeki muhalif isimleri izlediği, özellikle disipline sevk edilenler için avukatlardan oluşan üç kişilik ekip kurarak yakın markaja aldığı iddia ediliyor.
FERHAT EKİNCİ