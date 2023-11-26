Çalışan emekliye ikramiye aralıkta

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini öngören kanun düzenlemesinin kısa süre içinde Meclis'ten geçirilmesi bekleniyor. Ya bu konuyla ilgili ayrı bir kanun teklifi verilecek, ya da önceki gün TBMM Başkanlığına sunulan ekonomiye ilişkin torba teklife ikramiyelerle ilgili madde eklenecek. Salı günü Plan Bütçe Komisyonu torba teklifi görüşmeye başlayacak. 80 maddeden oluşan teklif üzerindeki görüşmeler sırasında çalışan emeklilere de ikramiye ödenmesini içeren önerge verilmesi bekleniyor. Torba teklifin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin önümüzdeki hafta tamamlanması, 11 Aralık'ta başlayacak 2024 bütçe görüşmeleri öncesinde de genel kuruldan geçirilmesi hedefleniyor.

Yasanın Meclis'ten geçip, Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra, çalışan emeklilere de verilecek 5 bin liralık ikramiyenin aralık ayı içinde ödenmesi planlanıyor. AK Parti kaynakları; 4,7 milyon civarındaki emekliye toplam 23,5 milyar lira ödeme yapılacağını kaydetti. Ödemelerin, yasanın Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra, emekli maaşı tahsis numarasına göre yapılacağı belirtildi.