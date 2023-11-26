GSS borçları siliniyor!



AK Parti'nin yeni torba yasa teklifi içinde GSS borçlarının silinmesi, nüfus idarelerinin hatalarının faturasının vatandaşa kesilmemesi, sistem sıkıntılarında vergiler için ek süre verilmesi gibi önemli düzenlemeler de yer aldı. AK Parti'nin, TBMM Başkanlığı'na sunduğu 80 maddelik torba yasa teklifinin önümüzdeki hafta komisyon, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülüp yasalaştırılması bekleniyor. Teklifte yer alan bazı düzenlemeler şöyle:



ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemediği için sağlık hizmetlerine ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşları rahatlatacak bir düzenleme teklifte yer aldı. 1 Ocak 2014 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Düzenleme, 31 Aralık 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Böylece sigortaların borç yükü de hafiflemiş olacak.



VERGİDE SİSTEM UZATMASI

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sisteminde meydana gelen araziler nedeniyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. Bu tür arızalarda GİB'e vergi yükümlülükleri ile ilgili sürelerin uzatılması yetkisi veriliyor.

VERGİ RİSK ANALİZLERİ: GİB, Risk Analiz Sistemi üzerinden vergiye uyum düzeyini ölçme için risk analizi yapabilecek. GİB sistemlerinde yer alan ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecek kayıtlar karşılığında "katılma payı" alınacak.

ÖZELLEŞTİRME VE HACİZ: Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin ihaleler elektronik ortamda yapılabilecek. Haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilecek.

NÜFUS DÜZELTMELERİ: Nüfus idarelerinden kaynaklanan maddi hataların faturasını vatandaş ödemeyecek. Nüfus idarelerince yapılan resen düzeltmelere istinaden ticaret sicilinde ve tapu kayıtlarında yapılan düzeltmeler, harçlardan istisna tutulacak.

EK FİYAT FARKI: TL ile ihalesi yapılan ve devam eden yapım işlerinin, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımları için ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak arttırılabilecek. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm yoksa fiyat farkı verilebilecek.

TÜRKİYE'DE UÇABİLECEKLER: Yurtdışından kiralanan yabancı tescilli hava araçlarıyla Türkiye içinde yolcu, yük ve posta taşımacılığı yapılabilecek.

RTÜK KESİNTİSİ: Erişim yöntemiyle yayın hizmeti sunan kuruluşlar da yıllık net satış gelirleri üzerinden yüzde 1.5 oranında RTÜK'e ödeme yapacak.

SPORCULARA VERGİ UZATMASI: Sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve elde edilen ücret gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine ilişkin uygulamanın süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor.



ZÜBEYDE YALÇIN