Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'ndeki arama çalışmaları devam ediyor

İlçede 16 Kasım'da kaybolan Demiralp'in cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine 17 Kasım'da başlatılan arama çalışmaları Şırnak ve Van'dan AFAD, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Cizre Belediyesi ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.

Ekipler, AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinasyonunda Demiralp'ın bulunması için Türkiye, Suriye ve Irak sınırının kesiştiği noktada çalışma yaptı.

Kayıp gencin bulunması için su altında dalgıç ekiplerle, su yüzeyinde botlarla ve karadan arama çalışmaları sürdürülüyor.