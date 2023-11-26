Bakan Tekin, milli mücadeleyi anlatan tiyatro oyununun gala gösterimine katıldı



Bakan Yusuf Tekin'in katılımlarıyla, Milli Mücadele'yi anlatan "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu, 70 kişilik dev kadrosu ile Ankara MEB Şüra Sahnesi'nde perdelerini açtı.

İzleyicilerin ayakta alkışladığı oyunun ardından sahneye çıkan Bakan Tekin, tüm ekibe tebriklerini iletti, oyunculara hediye ve çiçek takdim etti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan tiyatro eserini, Bora Severcan yazdı ve yönetti. Orijinal Müzikleri Selim Atkan besteledi. Proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı.

Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın paylaştığı oyun, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanlık hikayesini anlatıyor.

Konusu: "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!"

Oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini anlatması ile başlıyor. Böylece Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurması ile devam eden süreçte; Milli Mücadele kahramanlarının, Türk milletiyle tek yumruk halinde, kanlarının son damlasına kadar savaşarak Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini konu ediliyor.

Oyunun Ankara'nın ardından şu illerde ve tarihlerde gösterimi gerçekleştirilecek:

29 Kasım, Samsun, 19.00

1 Aralık, Ordu, 19.00

3 Aralık, Trabzon, 19.00

4 Aralık, Erzurum, 19.00

5 Aralık, Sivas, 19.00

6 Aralık, Tokat, 19.00

11 Aralık, İzmir, 15.00 ve 19.00

18 Aralık, İstanbul, 15.00 ve 19.00

Oyunun künyesi

Yazan & Yöneten: Bora Severcan

Danışman: Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş

Müzik: Selim Atakan

Koreografi: Özgür Adam İnanç & Serhat Güdül

Dekor & Kostüm Tasarımı: Özlem Topuz

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Oyuncu kadrosu

Mustafa Kemal Paşa: Serdar Yeğin

Öğretmen: Gülen Karaman

Fevzi Paşa: Erhan Yazıcıoğlu

Rauf Bey: Volkan Severcan

Hamdullah Suphi Bey: Ahmet Yenilmez

Lord Curson: Levent Özdilek

Ali: Ömer Faruk Çalışkan

Zübeyde Hanım: Zuhal Yalçın

Börekçizade Rıfat Efendi: Sefa Zengin

İsmet Paşa: Yiğit Yapıcı

Refet Bele: Ziya Kürküt

Şerif Bey: İbrahim Raci Öksüz

Damat Ferit Paşa: Özdemir Çiftçioğlu

Fransız Diplomat: Emin And

Kazım Paşa: Umut Temizaş

Halide Edip: Özge İnce

Makbule: Gülçin Gülrek

Mehmet Akif: Ferdi Alver

Kadın: Özge İnce

Yağver: Ümit İlban

Kara Fatma: Şebnem Özinal

Ali Çavuş: Ümit İlban

Gazeteci 1: Onur Tamer

Gazeteci 2: Deniz Bice

Gazeteci 3: Nejat Yıldız