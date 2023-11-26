Bakan Tekin, milli mücadeleyi anlatan tiyatro oyununun gala gösterimine katıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığınca, cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun Ankara'daki gala gösterimine katıldı.
Bakan Yusuf Tekin'in katılımlarıyla, Milli Mücadele'yi anlatan "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu, 70 kişilik dev kadrosu ile Ankara MEB Şüra Sahnesi'nde perdelerini açtı.
İzleyicilerin ayakta alkışladığı oyunun ardından sahneye çıkan Bakan Tekin, tüm ekibe tebriklerini iletti, oyunculara hediye ve çiçek takdim etti.
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan tiyatro eserini, Bora Severcan yazdı ve yönetti. Orijinal Müzikleri Selim Atkan besteledi. Proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı.
Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın paylaştığı oyun, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanlık hikayesini anlatıyor.
Konusu: "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!"
Oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini anlatması ile başlıyor. Böylece Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurması ile devam eden süreçte; Milli Mücadele kahramanlarının, Türk milletiyle tek yumruk halinde, kanlarının son damlasına kadar savaşarak Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini konu ediliyor.
Oyunun Ankara'nın ardından şu illerde ve tarihlerde gösterimi gerçekleştirilecek:
29 Kasım, Samsun, 19.00
1 Aralık, Ordu, 19.00
3 Aralık, Trabzon, 19.00
4 Aralık, Erzurum, 19.00
5 Aralık, Sivas, 19.00
6 Aralık, Tokat, 19.00
11 Aralık, İzmir, 15.00 ve 19.00
18 Aralık, İstanbul, 15.00 ve 19.00
Oyunun künyesi
Yazan & Yöneten: Bora Severcan
Danışman: Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş
Müzik: Selim Atakan
Koreografi: Özgür Adam İnanç & Serhat Güdül
Dekor & Kostüm Tasarımı: Özlem Topuz
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Oyuncu kadrosu
Mustafa Kemal Paşa: Serdar Yeğin
Öğretmen: Gülen Karaman
Fevzi Paşa: Erhan Yazıcıoğlu
Rauf Bey: Volkan Severcan
Hamdullah Suphi Bey: Ahmet Yenilmez
Lord Curson: Levent Özdilek
Ali: Ömer Faruk Çalışkan
Zübeyde Hanım: Zuhal Yalçın
Börekçizade Rıfat Efendi: Sefa Zengin
İsmet Paşa: Yiğit Yapıcı
Refet Bele: Ziya Kürküt
Şerif Bey: İbrahim Raci Öksüz
Damat Ferit Paşa: Özdemir Çiftçioğlu
Fransız Diplomat: Emin And
Kazım Paşa: Umut Temizaş
Halide Edip: Özge İnce
Makbule: Gülçin Gülrek
Mehmet Akif: Ferdi Alver
Kadın: Özge İnce
Yağver: Ümit İlban
Kara Fatma: Şebnem Özinal
Ali Çavuş: Ümit İlban
Gazeteci 1: Onur Tamer
Gazeteci 2: Deniz Bice
Gazeteci 3: Nejat Yıldız