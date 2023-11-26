Osmaniye'de fırtına, ahır ve tarım arazilerine zarar verdi

Bölgeye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile jandarma ve itfaiye ekipleri, hasar tespit çalışmasına başladı.

Hayatı olumsuz etkileyen fırtına, tarım ürünleri ve araçlara da zarar verdi.

Fırtına nedeniyle Topraktepe köyünde bazı ahırların çatısı uçtu, 4 küçükbaş hayvan telef oldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net