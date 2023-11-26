Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı

Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
AK Partili Yavuz: Seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işleyecek
AK Partili Yavuz: Seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işleyecek
Yılbaşı sepetleri yüzde 83 zamlandı
Yılbaşı sepetleri yüzde 83 zamlandı
Arsa ve tarla satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
Arsa ve tarla satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
GSS borçları siliniyor!
GSS borçları siliniyor!
İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor
İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor
MHP ile 50'den fazla ilde iş birliği yapılacak
MHP ile 50'den fazla ilde iş birliği yapılacak
Önce nikah sonra kredi
Önce nikah sonra kredi
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
Kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 64 ile uyarı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 64 ile uyarı!
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
Turisti görünce yolcuyu indirmek pahalıya mal oldu
Turisti görünce yolcuyu indirmek pahalıya mal oldu
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin olumsuz etkisi olmadı
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin olumsuz etkisi olmadı
Kütüphanelerde bilgi teknolojileri eğitimleri başlıyor
Kütüphanelerde bilgi teknolojileri eğitimleri başlıyor
2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu?
2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu?
2024'te araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
2024'te araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
AFAD'dan 64 il için meteorolojik uyarı
AFAD'dan 64 il için meteorolojik uyarı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: - "Kara yolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa projelere imza attık"- "21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ettik, 405 yeni tünel açarak hizmete sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde 1350 artış sağladık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 14:01, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 15:17
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa projelere imza attıklarını belirterek, "21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ettik, 405 yeni tünel açarak hizmete sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde 1350 artış sağladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, son 21 yılda faaliyete alınan köprü, tünel ve kara yolu yatırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kara yolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa projelere imza attıklarına işaret eden Uraloğlu, "21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ettik, 405 yeni tünel açarak hizmete sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde 1350 artış sağladık." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, kara yolu ulaşımında köprü ve tünellerin önemine dikkati çekerek, dünyanın gıpta ettiği eserleri ülkeye kazandırdıklarını, Avrasya Tüneli, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin bu dev projelerden sadece birkaçı olduğunu ifade etti.

- "Türkiye'nin ulaşım altyapısı modernize edildi"

Toplam 68 bin 726 kilometre uzunluğunda yol ağı oluşturulduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu ağ içindeki köprüler ve tüneller, kara yolu erişimini kolaylaştırarak trafik güvenliği ve konforunu artırıyor. Bu projelerle, Türkiye'nin ulaşım altyapısı modernize edilerek güvenli ve hızlı ulaşım sağlandı. Bakanlığımız kara yolu ulaşımını etkin bir şekilde yöneterek ülkenin ekonomik kalkınmasına ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulundu. Tüm bu yatırımlar 21 yılda gerçekleştirildi. Hala da devam ediyor. 'Yol medeniyettir' ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Halka Hizmet Hakk'a Hizmet' düsturuyla çalışıyoruz."

- Onarılan ve restore edilen köprüler

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde daha önce 5 bin 967 köprünün hizmet verdiğine işaret ederek, 2003-2023 döneminde 3 bin 844 yeni köprü inşa edildiğini ve toplam köprü uzunluğunun 765 kilometreye çıkartıldığını bildirdi.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Atatürk Viyadüğü (TAG Otoyolu), Bornova Viyadüğü (İstanbul-İzmir Otoyolu), Eğiste Hadimi Viyadüğü ve Kömürhan Köprüsü gibi yapılar, kara yolu ulaşımının önemli köprülerinden birkaçı. Bunlardan en öne çıkan ve milletimizin hizmetine sunduğumuz 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür. Ayrıca, 1452 köprünün onarımı ile 451 tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık."

- "Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik"

2003'te 83 tünelin faaliyette olduğunu belirten Uraloğlu, bu tünellerin toplam uzunluğunun sadece 50 kilometre olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu, 2003-2023 döneminde inşa edilen 405 yeni tünel ile toplam tünel sayısını 488'e yükselttiklerini ifade etti.

Tünel uzunluğunda yaşanan artışı da vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Zigana Tüneli, Ovit Tüneli, Eğribel Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve Cankurtaran Tüneli gibi projeler, ülkemizin en uzun ve stratejik tünelleri arasında yer alıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan 10 adet tünel ise dünyanın en geniş kesit alanına sahip kara yolu tünelleri olarak dikkati çekiyor. Bazı tünellerimiz ise uluslararası arenada sertifika ve ödüllere sahip. Ülke ve millet aşkımız ile adeta Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik. Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber